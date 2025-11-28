Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» получили награды от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина

Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» получили награды от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Почётные ведомственные знаки были символично вручены в дни празднования строительной компанией своего 25-летия. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках торжественного мероприятия в честь 35-летия Российского союза строителей (РСС).

В заседании под председательством президента Российского союза строителей Владимира Яковлева приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных и общественных объединений. Руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что РСС играет огромную роль в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а благодаря слаженной работе регионов страны были выполнены все установленные показатели национального проекта «Жильё и городская среда».

«Рязанская область традиционно является одной из лучших в ЦФО по объёмам ежегодного строительства и вводу жилья. „Зелёный сад — наш дом“ вносит существенный вклад в развитие отрасли. Ведомственные награды Минстроя РФ получили руководители и сотрудники компании-девелопера», — отметили в релизе.

Знаком «Почётный архитектор России» награждён председатель совета директоров ГК «Зелёный сад — наш дом» Алексей Викторович Самохин; Почётный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ вручён управляющему директору ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрею Валерьевичу Оришкевичу. Знак «Почётный строитель России» получил и. о. главного инженера компании Сергей Викторович Котусов, а знак «Почётный наставник» — руководитель службы имущественного обеспечения и режима Александр Валерьевич Оришкевич.