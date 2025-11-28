Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
Вск, 30
ЦБ USD 78.25 -0.34 28/11
ЦБ EUR 90.79 -0.71 28/11
Нал. USD 79.51 / 79.40 28/11 14:40
Нал. EUR 91.80 / 93.00 28/11 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 минут назад
80
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
827
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
674
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
1 031
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» получили награды от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина

Руководители и сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» получили награды от министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Почётные ведомственные знаки были символично вручены в дни празднования строительной компанией своего 25-летия. Церемония награждения состоялась в Москве в рамках торжественного мероприятия в честь 35-летия Российского союза строителей (РСС).

В заседании под председательством президента Российского союза строителей Владимира Яковлева приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, профессиональных и общественных объединений. Руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин подчеркнул, что РСС играет огромную роль в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а благодаря слаженной работе регионов страны были выполнены все установленные показатели национального проекта «Жильё и городская среда».

«Рязанская область традиционно является одной из лучших в ЦФО по объёмам ежегодного строительства и вводу жилья. „Зелёный сад — наш дом“ вносит существенный вклад в развитие отрасли. Ведомственные награды Минстроя РФ получили руководители и сотрудники компании-девелопера», — отметили в релизе.

Знаком «Почётный архитектор России» награждён председатель совета директоров ГК «Зелёный сад — наш дом» Алексей Викторович Самохин; Почётный знак Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ вручён управляющему директору ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрею Валерьевичу Оришкевичу. Знак «Почётный строитель России» получил и. о. главного инженера компании Сергей Викторович Котусов, а знак «Почётный наставник» — руководитель службы имущественного обеспечения и режима Александр Валерьевич Оришкевич.