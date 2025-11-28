Россиян предупредили, что догхантеры добавляют в яд противорвотные препараты

Отравленные приманки обычно разбрасывают в местах массового скопления людей и на детских площадках. Злоумышленники могут добавлять в пищу мелкие рыболовные крючки и противотуберкулезный препарат, вызывающий у животных серьезные нарушения нервной системы. С момента попадания яда в организм до гибели питомца может пройти всего около 40 минут, что делает своевременную помощь крайне затруднительной.

Россиян предупредили, что догхантеры добавляют в яд противорвотные препараты. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на ветеринара Михаила Шелякова.

Специалист предупредил, что отравленные приманки обычно разбрасывают в местах массового скопления людей и на детских площадках.

Он также отметил, что злоумышленники могут добавлять в пищу мелкие рыболовные крючки и противотуберкулезный препарат, вызывающий у животных серьезные нарушения нервной системы. С момента попадания яда в организм до гибели питомца может пройти всего около 40 минут, что делает своевременную помощь крайне затруднительной.