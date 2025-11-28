Россия хочет перейти к завозу трудовых мигрантов группами

В России в 2027 году могут запустить проект для целевого набора мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Подготовкой займутся МДВ и другие профильные ведомства. Ее планируют закончить в 2026 году, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. Документ находится на согласовании. К 1 декабря 2026 года МВД и Минцифры запустят информационную систему оргнабора мигрантов, а также мобильное приложение. Помимо этого, Минэкономики и другие ведомства разработают механизм определения отраслей экономики РФ, для которых привлечение мигрантов является приоритетом.

В России в 2027 году могут запустить проект для целевого набора мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подготовкой займутся МДВ и другие профильные ведомства. Ее планируют закончить в 2026 году, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. Документ находится на согласовании.

Правительство приняло концепцию еще в середине октября. Акцент выстраивается на «естественном воспроизводстве» населения страны, миграционный прирост рассматривается только как источник временной рабочей силы.

До конца 2026 года МВД должно будет организовать профессиональную подготовку сотрудников, занимающихся вопросами миграции. Кроме того, ведомство начнет взаимодействовать с вузами и колледжами, которые сейчас готовят таких специалистов.

К 1 декабря 2026 года МВД и Минцифры запустят информационную систему оргнабора мигрантов, а также мобильное приложение. Помимо этого, Минэкономики и другие ведомства разработают механизм определения отраслей экономики РФ, для которых привлечение мигрантов является приоритетом.