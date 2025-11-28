Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
Вск, 30
ЦБ USD 78.25 -0.34 28/11
ЦБ EUR 90.79 -0.71 28/11
Нал. USD 79.51 / 79.40 28/11 14:40
Нал. EUR 91.80 / 93.00 28/11 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
27 минут назад
80
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
827
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
674
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
1 031
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Россия хочет перейти к завозу трудовых мигрантов группами
В России в 2027 году могут запустить проект для целевого набора мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Подготовкой займутся МДВ и другие профильные ведомства. Ее планируют закончить в 2026 году, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. Документ находится на согласовании. К 1 декабря 2026 года МВД и Минцифры запустят информационную систему оргнабора мигрантов, а также мобильное приложение. Помимо этого, Минэкономики и другие ведомства разработают механизм определения отраслей экономики РФ, для которых привлечение мигрантов является приоритетом.

В России в 2027 году могут запустить проект для целевого набора мигрантов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подготовкой займутся МДВ и другие профильные ведомства. Ее планируют закончить в 2026 году, следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2026-2030 годы. Документ находится на согласовании.

Правительство приняло концепцию еще в середине октября. Акцент выстраивается на «естественном воспроизводстве» населения страны, миграционный прирост рассматривается только как источник временной рабочей силы.

До конца 2026 года МВД должно будет организовать профессиональную подготовку сотрудников, занимающихся вопросами миграции. Кроме того, ведомство начнет взаимодействовать с вузами и колледжами, которые сейчас готовят таких специалистов.

К 1 декабря 2026 года МВД и Минцифры запустят информационную систему оргнабора мигрантов, а также мобильное приложение. Помимо этого, Минэкономики и другие ведомства разработают механизм определения отраслей экономики РФ, для которых привлечение мигрантов является приоритетом.