Председателем Общественной палаты Рязани стал Николай Стрелков
Отмечается, что он является руководителем Рязанской региональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «ОКА-РЯЗАНЬ».

Председателем Общественной палаты Рязани стал Николай Стрелков. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова поздравила Николая Николаевича с избранием.

«Уверена, что Ваш жизненный опыт, высокая ответственность и умение работать в команде будут способствовать решению многих важных социальных задач во благо нашего города и горожан», — сказала она.