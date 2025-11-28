Председателем Общественной палаты Рязани стал Николай Стрелков

Отмечается, что он является руководителем Рязанской региональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «ОКА-РЯЗАНЬ».

Председателем Общественной палаты Рязани стал Николай Стрелков. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Отмечается, что он является руководителем Рязанской региональной общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «ОКА-РЯЗАНЬ».

Глава муниципального образования, председатель Рязанской гордумы Татьяна Панфилова поздравила Николая Николаевича с избранием.

«Уверена, что Ваш жизненный опыт, высокая ответственность и умение работать в команде будут способствовать решению многих важных социальных задач во благо нашего города и горожан», — сказала она.