Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
Сбт, 29
Вск, 30
ЦБ USD 78.25 -0.34 28/11
ЦБ EUR 90.79 -0.71 28/11
Нал. USD 79.10 / 79.40 28/11 12:00
Нал. EUR 91.80 / 93.00 28/11 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
786
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
662
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
1 017
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 735
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Полиция задержала объявленного в федеральный розыск рязанца
В Рязани на улице Новоселов задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Полицейские получили ориентировку на розыск 44-летнего рязанца. Ранее его дважды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ. Однако он проигнорировал это, и его объявили в федеральный розыск. Позднее на улице Новоселов наряд ППСП заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться во дворе. Патрульные остановили мужчину и выяснили, что перед ними 44-летний разыскиваемый рязанец. Злоумышленника отправили в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.

В Рязани на улице Новоселов задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает региональное Управление МВД.

Полицейские получили ориентировку на розыск 44-летнего рязанца. Ранее его дважды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ. Однако он проигнорировал это, и его объявили в федеральный розыск.

Позднее на улице Новоселов наряд ППСП заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться во дворе. Патрульные остановили мужчину и выяснили, что перед ними 44-летний разыскиваемый рязанец.

Злоумышленника отправили в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.