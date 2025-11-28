Полиция задержала объявленного в федеральный розыск рязанца

В Рязани на улице Новоселов задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Полицейские получили ориентировку на розыск 44-летнего рязанца. Ранее его дважды привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ. Однако он проигнорировал это, и его объявили в федеральный розыск. Позднее на улице Новоселов наряд ППСП заметил мужчину, похожего на разыскиваемого. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться во дворе. Патрульные остановили мужчину и выяснили, что перед ними 44-летний разыскиваемый рязанец. Злоумышленника отправили в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.

