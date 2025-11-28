Подана жалоба на приговор рязанскому экс-главврачу, осужденной за взятки

Подана жалоба на приговор рязанскому экс-главврачу Центра гигиены и эпидемиологии Елены Паненковой, осужденной за взятки на 17 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована в карточке дела на сайте Советского районного суда.

Апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт поступила от защитника Паненковой. Документ зарегистрировали 26 ноября.

Напомним, бывшего главврача приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в 20 миллионов рублей за получение взяток.

Она не признала вину.