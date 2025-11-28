Новый жилой квартал появится в Рязани на улице Забайкальской

Новый жилой квартал появится в Рязани на улице Забайкальской. Об этом сообщает девелопер «Мармакс».

В проекте жилого квартала «Дягилев» команда «Мармакс» расширила горизонты жилой недвижимости бизнес-класса в локации, удаленной от центра Рязани, задав новый вектор развития всего района. Здесь девелопер формирует качественно новую среду с опциями комфорта, присущими проектам компании в центральной части города.

Архитектурная концепция квартала строится вокруг естественного освещения и ощущения открытого пространства. Средняя этажность домов и продуманное расположение корпусов открывает резидентам широкие панорамы — поля, красочные рассветы и закаты.

В основе проекта — функциональные планировки, созданные для комфортной жизни. Здесь каждая деталь работает на удобство жителей: мастер-спальни дарят желанное уединение, ванные комнаты с окнами наполняют пространство естественным светом, а просторные террасы становятся личным уголком на свежем воздухе. Центром притяжения неизменно остаются кухни-гостиные — многофункциональные пространства, объединяющие семью за завтраком и друзей за ужином. Дополнительные кладовые будут отдельным преимуществом проекта: они позволяют хранить объемные и сезонные вещи вне квартиры, освобождая жилую часть и поддерживая порядок.

«Мы создаем в своих проектах среду, которая сама по себе делает жизнь существенно комфортнее. Важно, чтобы в квартире было пространство и для общения, и для уединения. Именно такие решения действительно меняют качество жизни», — говорит Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».

Ощущение размеренной жизни выделяет жилой квартал «Дягилев» в глазах тех, кто ценит спокойствие и атмосферу уединения. Для будущих резидентов создается безопасное пространство с закрытой территорией и двором без машин. При этом район является полноценной частью Рязани: рядом расположены школы, детские сады, библиотеки, спортивные объекты и маршруты для прогулок, торговые точки и выезд к историческим объектам.

Стартовая цена квартир в жилом квартале «Дягилев» — от 3,8 млн руб. Для бизнес-класса это редкая возможность получить высокий уровень качества по более доступной стоимости, чем в центре города и районах, близких к нему.

«Забайкальская улица формируется как спокойный район с устойчивой и комфортной средой. Отсюда удобно добираться до ключевых точек города, а близость зеленых зон и исторических маршрутов добавляет месту индивидуальности. Для многих будущих резидентов это важный аргумент при выборе нового формата жизни», — добавляет Константин Денисов.

Локация активно развивается, и для жилого квартала «Дягилев» это означает стабильный интерес к формату квартала: среднеэтажная застройка, продуманные планировки и доступная цена входа делают проект практичным выбором для широкого круга покупателей.