На Южной окружной в Рязани произошло три ДТП с фурами

ДТП случились 27 ноября на Южном обходе. На видео попали две аварии с фурами. По словам очевидцев, еще одно ДТП случилось на встречном направлении. Там большегруз не разъехался с легковушками. На месте работали полицейские. О пострадавших не сообщается.

