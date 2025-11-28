На Южной окружной в Рязани произошло три ДТП с фурами
ДТП случились 27 ноября на Южном обходе. На видео попали две аварии с фурами. По словам очевидцев, еще одно ДТП случилось на встречном направлении. Там большегруз не разъехался с легковушками. На месте работали полицейские. О пострадавших не сообщается.
На Южной окружной в Рязани произошло три ДТП с фурами. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано у рязанских водителей».
ДТП случились 27 ноября на Южном обходе. На видео попали две аварии с фурами.
По словам очевидцев, еще одно ДТП случилось на встречном направлении. Там большегруз не разъехался с легковушками.
На месте работали полицейские. О пострадавших не сообщается.