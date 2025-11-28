Госдума: повышение пенсионного возраста не обсуждается властями

В Госдуме не планируют вводить новую пенсионную реформу. По словам парламентария, «надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности», — все обсуждения в соцсетях и СМИ о повышении пенсионного возраста — неправда. Нилов утверждает, что в Госдуме нет законопроектов на эту тему. Наоборот, уже принят бюджет на выплату пенсий, на их индексацию и доплаты на ближайшие три года. Также он отметил, что поступают многочисленные предложения о понижении пенсионного возраста для отдельных категорий граждан.

В Госдуме не планируют вводить новую пенсионную реформу. Об этом сообщил изданию ТАСС глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, «надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности», — все обсуждения в соцсетях и СМИ о повышении пенсионного возраста — неправда.

Нилов утверждает, что в Госдуме нет законопроектов на эту тему. Наоборот, уже принят бюджет на выплату пенсий, на их индексацию и доплаты на ближайшие три года. Также он отметил, что поступают многочисленные предложения о понижении пенсионного возраста для отдельных категорий граждан.

Напомним, в России предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию многодетным.