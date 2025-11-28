Рязань
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
27 минут назад
80
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
827
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
674
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
1 031
«Ведомости»: доллар может ослабнуть в ближайшие полгода
Доллар может ослабнуть в ближайшие полгода по отношению к шести мировым валютам примерно до 95-97%. Об этом сообщило издание «Ведомости».

По оценкам аналитиков JPMorgan, падение доллара в 2026 году будет не таким значительным как в 2025-м. В начале года индекс доллара упал приблизительно на девять процентов после того, как глава США Дональд Трамп обещал ввести «масштабные торговые пошлины для обогащения американцев». Позже на фоне того, что в апреле Трамп объявил о введении тарифов на товары из 185 стран: курс доллара показал худшую динамику за 52 года.

Ранее сообщалось, что курс доллара может обновить минимум года.