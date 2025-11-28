«Ведомости»: доллар может ослабнуть в ближайшие полгода

Доллар может ослабнуть в ближайшие полгода по отношению к шести мировым валютам примерно до 95-97%. По оценкам аналитиков JPMorgan, падение доллара в 2026 году будет не таким значительным как в 2025-м. В начале года индекс доллара упал приблизительно на девять процентов после того, как глава США Дональд Трамп обещал ввести «масштабные торговые пошлины для обогащения американцев». Позже на фоне того, что в апреле Трамп объявил о введении тарифов на товары из 185 стран: курс доллара показал худшую динамику за 52 года.

Ранее сообщалось, что курс доллара может обновить минимум года.