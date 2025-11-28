С 2026 года в России запретят фильмы с дискредитацией традиционных ценностей

В 2026 году вступит закон о запрете в РФ фильмов, дискредитирующих традиционные российские ценности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по культуре Ольгу Казакову. «1 марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудио-визуальных произведений, содержащих дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявила глава комитета. Казакова уточнила, что владельцам онлайн-кинотеатров Роскомнадзор будет направлять требование прекратить распространение фильма. Требование необходимо будет выполнить в течение суток. Оно же будет относиться к владельцам страниц в соцсетях, у которых суточная аудитория составляет более 500 тысяч человек. Казакова также подчеркнула, что это «понятные и разделяемые всем нашим народом ценности». Для ознакомления с ними депутат отослала к указу президента РФ № 809.

В 2026 году вступит закон о запрете в РФ фильмов, дискредитирующих традиционные российские ценности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по культуре Ольгу Казакову.

«1 марта 2026 года вступает в силу закон, который возлагает на владельцев онлайн-кинотеатров обязанность не допускать распространение аудио-визуальных произведений, содержащих дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявила глава комитета.

Казакова уточнила, что владельцам онлайн-кинотеатров Роскомнадзор будет направлять требование прекратить распространение фильма. Это может произойти при принятии решения Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения кинокартины. Требование необходимо будет выполнить в течение суток. Оно же будет относиться к владельцам страниц в соцсетях, у которых суточная аудитория составляет более 500 тысяч человек.

Казакова также подчеркнула, что это «понятные и разделяемые всем нашим народом ценности». Для ознакомления с ними депутат отослала к указу президента РФ № 809.