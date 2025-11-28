Центр развития креативных индустрий заявил о сотрудничестве с учебными заведениями Рязани и инспекцией по охране ОКН
Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими учебными организациями Рязанской области и региональным отделением Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Договоры заключили в ходе деловой программы II акции «Премия в сфере креативных индустрий» в четверг, 27 ноября.
Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими учебными организациями Рязанской области и региональным отделением Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Договоры заключили в ходе деловой программы II акции «Премия в сфере креативных индустрий» в четверг, 27 ноября.
Соглашения о сотрудничестве с ЦРКИ подписали:
- РГУ имени Есенина,
- рязанский филиал Московского политехнического университета,
- рязанский филиал Московского государственного института культуры,
- рязанское художественное училище имени Вагнера,
- колледж правосудия,
- Государственная инспекция по охране ОКН Рязанской области,
- областная библиотека имени Горького.
В рамках этого взаимодействия намечена работа по подготовке специалистов для сферы креативных индустрий, восстановлению и дальнейшему развитию объектов культурного наследия.