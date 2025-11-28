Центр развития креативных индустрий заявил о сотрудничестве с учебными заведениями Рязани и инспекцией по охране ОКН

Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими учебными организациями Рязанской области и региональным отделением Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Договоры заключили в ходе деловой программы II акции «Премия в сфере креативных индустрий» в четверг, 27 ноября.

Соглашения о сотрудничестве с ЦРКИ подписали:

РГУ имени Есенина,

рязанский филиал Московского политехнического университета,

рязанский филиал Московского государственного института культуры,

рязанское художественное училище имени Вагнера,

колледж правосудия,

Государственная инспекция по охране ОКН Рязанской области,

областная библиотека имени Горького.

В рамках этого взаимодействия намечена работа по подготовке специалистов для сферы креативных индустрий, восстановлению и дальнейшему развитию объектов культурного наследия.