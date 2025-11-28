Рязань
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
Вчера 13:00
786
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
662
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
1 017
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 735
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Центр развития креативных индустрий заявил о сотрудничестве с учебными заведениями Рязани и инспекцией по охране ОКН
Автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий» подписала соглашения о сотрудничестве с несколькими учебными организациями Рязанской области и региональным отделением Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Договоры заключили в ходе деловой программы II акции «Премия в сфере креативных индустрий» в четверг, 27 ноября.

Соглашения о сотрудничестве с ЦРКИ подписали:

  • РГУ имени Есенина,
  • рязанский филиал Московского политехнического университета,
  • рязанский филиал Московского государственного института культуры,
  • рязанское художественное училище имени Вагнера,
  • колледж правосудия,
  • Государственная инспекция по охране ОКН Рязанской области,
  • областная библиотека имени Горького.

В рамках этого взаимодействия намечена работа по подготовке специалистов для сферы креативных индустрий, восстановлению и дальнейшему развитию объектов культурного наследия.