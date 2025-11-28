Рязань
15 поездов нового поколения выйдут на маршруты, проходящие через Рязанскую область
15 поездов нового поколения выйдут на маршруты, проходящие через Рязанскую область. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, поезда выйдут на маршруты Центрального транспортного узла до конца 2030 года.

Отмечается, что обновление поездов начнут со следующего года.