15 поездов нового поколения выйдут на маршруты, проходящие через Рязанскую область
15 поездов нового поколения выйдут на маршруты, проходящие через Рязанскую область. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.
