14-летняя школьница попала под колеса автомобиля в Рязани
ДТП произошло вечером 27 ноября вблизи дома № 101 на улице Ленинского Комсомола. 48-летний рязанец за рулем автомобиля Lada Vesta сбил 14-летнюю школьницу. Несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
14-летняя школьница попала под колеса автомобиля в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло вечером 27 ноября вблизи дома № 101 на улице Ленинского Комсомола. 48-летний рязанец за рулем автомобиля Lada Vesta сбил 14-летнюю школьницу.
Несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.