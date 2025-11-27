ВТБ Онлайн в следующем году полностью обновится

ВТБ готовится к перезапуску онлайн-банка в начале 2026 года. Приложение и интернет-версию ждут масштабные изменения с точки зрения функционала, логики и дизайна, заявил в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Полное обновление ВТБ Онлайн произойдет уже в первом квартале. После перезапуска в нем появятся новые функции и разделы, расширятся нефинансовые партнерские сервисы и предложения в рамках программы лояльности, а также обновится чат, навигация и дизайн. Кроме того, появится специальная версия для нового сегмента клиентов.

«Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками, которые являются лучшими в своих сегментах. Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение. Неизменно мы будем присутствовать на любых устройствах для удобства наших клиентов», — подчеркнул Алексей Курзяков.

Банковские приложения из инструмента для выполнения классических операций — переводов, оплат, управлением счетами — трансформируются в многофункциональные приложения, интегрирующие финансовые и нефинансовые сервисы, отмечает Курзяков. По его словам, ВТБ Онлайн, как один из лидеров рынка, уже предлагает клиентам множество различных услуг, начиная от инвестиций и страхования и заканчивая поиском и бронированием туров. Однако, несмотря на широкий спектр функций, гонка за максимальным расширением каталога сервисов постепенно уступает место борьбе за качество и персонализацию пользовательского опыта.

Сейчас главный вектор развития — «умное» и «вертикальное» расширение, где глубина и продуманность функций важнее их количества, считает Алексей Курзяков. Например, ВТБ активно интегрирует инвестиционные аналитические инструменты и финансовое планирование, обеспечивает удобное управление подписками и расширенные сервисы безопасности (биометрия, проактивные уведомления о подозрительных операциях). После обновления ВТБ Онлайн таких сервисов и инструментов станет еще больше.

