ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в зоне СВО

Подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Васюковка в ДНР. Как сообщили в министерстве, Украина за сутки потеряла на данном направлении более 230 военных, танк и семь боевых бронемашин.

