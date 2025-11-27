В рязанском кинотеатре покажут финальный сезон сериала «Очень странные дела»

Финальный сезон сериала «Очень странные дела» покажут в кинотеатре «Кинолюкс». Показ первых двух эпизодов 5-го сезона состоится 29 ноября, 3 и 4 эпизодов — 30 ноября. Показы будут проходить в качестве предсеансового обслуживания. Возрастное ограничение 16+