В Рязанской области задержали рыбака-браконьера

В Рязанской области задержали рыбака-браконьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в полицию обратился житель Пронского района. Мужчина сообщил, что во время прогулки по берегу реки Галина заметил в воде рыболовную сеть.

Оперативники выехали на место и устроили скрытое наблюдение. Вскоре на берег реки пришел мужчина и начал вытаскивать сеть из воды. Полицейские задержали его.

Выяснилось, что к преступлению причастен 44-летний житель рабочего поселка Пронск. Мужчину препроводили в отдел полиции.

Рыболовную сеть и рыбу, которая была выловлена, изъяли.