В Рязанской области за сутки поймали более 60 машин с незаконной тонировкой

14 нарушений совершили водители грузовиков. Всего за сутки инспекторы установили 289 нарушений ПДД, в том числе поймали двух водителей в состоянии алкогольного опьянения. Три человека отказались проходить медосвидетельствование. Один водитель сел за труль пьяным повторно.

В Рязанской области за сутки поймали более 60 машин с незаконной тонировкой. 14 нарушений совершили водители грузовиков. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Всего за сутки инспекторы установили 289 нарушений ПДД, в том числе поймали двух водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Три человека отказались проходить медосвидетельствование. Один водитель сел за труль пьяным повторно.