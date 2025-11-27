В Рязанской области внедрили новую систему передачи сигналов пожарной тревоги

В Рязанской области внедрили новую систему передачи сигналов пожарной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба МТС

Отмечается, что теперь сигнал тревоги поступает одновременно на центральный пульт пожарной связи и в ближайшую к месту инцидента пожарную часть. Кроме того, все данные о пожарах в регионе сохраняются в облаке и информация о них доступна сотрудникам оперативных служб в любой момент времени.

Уточняется, что новая система позволяет сократить время реагирования на информацию о начавшемся пожаре — при получении сигнала программное обеспечение автоматически определяет ближайшую к месту возгорания пожарную часть и передает сотрудникам оповещение о пожарной тревоге. Параллельно сигнал о пожаре поступает на центральный пункт пожарной связи, что позволяет проконтролировать оперативность работы местных пожарных расчетов и зафиксировать данные о пожаре в единой базе данных, хранящейся в облаке МТС. Информация о пожарах и текущей обстановке в регионе доступна сотрудникам ГКУ РО ПСС как в режиме реального времени, так и в архиве.

Реализация проекта позволит повысить оперативность работы пожарных частей, исключить влияние человеческого фактора, а также оптимизировать сбор информации о пожарных тревогах на территории региона. Техническое решение базируется на российских разработках — отечественном программном обеспечении и мощностях собственного ЦОДа МТС, используемых для корректной работы ПО и хранения единой базы данных о пожарах в регионе.

«Сегодня инновационные решения в сфере пожарной безопасности становятся не просто трендом, а насущной необходимостью, позволяя спасать жизни и снижать экономические потери. МТС имеет многолетний опыт взаимодействия с пожарными службами региона — так, во время крупных пожаров мы оперативно разворачивали мобильную сеть там, где находился оперштаб МЧС, а умные видеокамеры, установленные на наших вышках, уже несколько лет отслеживают очаги возгорания и помогают предотвращать крупные лесные пожары. Уверен, что наше продолжающееся сотрудничество с МЧС внесет свой вклад в безопасность региона», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.