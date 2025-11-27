В Рязанской области произошел пожар
ЧП произошло в ночь на 26 ноября в посёлке Сотницыно Сасовского муниципального округа. Горела хозяйственная постройка. В тушении участвовали 6 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 56 квадратных метров.
В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
ЧП произошло в ночь на 26 ноября в посёлке Сотницыно Сасовского муниципального округа. Горела хозяйственная постройка.
В тушении участвовали 6 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 56 квадратных метров.