В Рязанской области произошел пожар

ЧП произошло в ночь на 26 ноября в посёлке Сотницыно Сасовского муниципального округа. Горела хозяйственная постройка. В тушении участвовали 6 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара составила 56 квадратных метров.