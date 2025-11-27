В Рязани запустили «Карту наличников»

По словам автора проекта Ольги Чичикиной, каждый такой наличник — это не просто деталь дома, а маленький артефакт, фрагмент эпохи, характер улицы. «Мы хотим, чтобы они не исчезали, а становились частью современных пространств — ресторанов, галерей, мастерских, магазинов и кафе. Чтобы к ним можно было прикоснуться, сфотографироваться, узнать историю и ощутить тёплый рязанский дух, который ещё хранится в дереве», — сказала она. Кроме того, планируется провести ряд тематических мероприятий в точках маршрута.

В Рязани запустили «Карту наличников». Об этом сообщается в Telegram-канале «Регион для жизни».

