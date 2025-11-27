В Рязани выделили 1,4 млрд рублей на строительство новых тепловых сетей

Согласно документам, тепловые сети от Ново-Рязанской ТЭЦ до ПНС-1 построят на улицах Черновицкой и Южный промузел взамен существующих. При выполнении работ подрядчик должен использовать только новые материалы, соответствующие техническим требованиям. Отмечается, что проект объекта разработало ООО «ПИ Промгражданпроект». Документация прошла государственную экспертизу в 2023 году. Подрядчик должен огородить место проведения работ, установить информационный щит, составить схему организации движения транспорта на период строительства, согласовать ее, расчистить полосы отвода от мусора и поросли, обустроить подъездные пути, вывезти отходы.

На выполнение работ по строительству тепловых сетей выделили 1 миллиард 404 миллиона 755 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

После демонтажа старого оборудования и строительства новых тепловых сетей необходимо выполнить благоустройство прилегающей территории.

Заказчиком выступило МУП «РМПТС».

Работы выполнят до 1 декабря 2027 года. Ранее сообщалось, что Рязань получит 928 миллионов рублей на модернизацию коммунальных сетей ил федерального бюджета.