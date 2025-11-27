В Рязани работникам предприятия задолжали более 28 миллионов рублей по зарплате

Речь идет о предприятии, занимающегося производством и обработкой цветных металлов. В инспекцию массово обратились работники. Специалисты выяснили, что сотрудникам не выплачивали зарплату с августа по октябрь 2025 года. Руководителю выдано предписание. «В настоящее время работодателем уже погашена часть задолженности на сумму свыше четырех миллионов рублей. В случае неисполнения предписания в установленный срок, Гострудинспекцией будут приняты дополнительные меры инспекторского реагирования», — отметила руководитель Государственной инспекции труда по региону Зоя Мирохина.

