В Рязани осудят 41-летнего жителя Подмосковья за кражу 27 тонн нефтепродуктов

По данным следствия, в мае-июне 2023 года мужчина, действуя в составе организованной группы, украл нефтепродукты из магистрали, пролегающей по территории Рязанского района. Ущерб превысил 1 млн 400 тыс. рублей. Отмечается, что мужчина пытался скрыться и был объявлен в розыск. Его задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

В Рязани осудят 41-летнего жителя Подмосковья за кражу 27 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае-июне 2023 года мужчина, действуя в составе организованной группы, украл нефтепродукты из магистрали, пролегающей по территории Рязанского района. Ущерб превысил 1 млн 400 тыс. рублей.

Отмечается, что мужчина пытался скрыться и был объявлен в розыск. Его задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет колонии.