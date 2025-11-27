В России снизился ущерб от мошенников

В России снизился ущерб от мошенников. Об этом сообщает ВТБ.

Российские банки фиксируют снижение среднего объема хищений денежных средств, связывая это с усилением контроля за операциями.

По данным ВТБ, средняя сумма попытки хищения средств клиентов в 2025 году снизилась в четыре раза. Как сообщил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности — вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев в преддверии 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!», усиление контроля за подозрительными операциями позволило сохранить на 16% больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналогичную динамику наблюдают и другие участники рынка. Например, Альфа-Банк в своих отчетах указывает на сокращение числа успешных хищений через социальную инженерию благодаря активной просветительской работе с клиентами.

Несмотря на снижение сумм, методы мошенников продолжают эволюционировать. Основными векторами атак остаются социальная инженерия и кибератаки, но их характер изменился.

В 2025 году ключевым трендом у мошенников стали дипфейки — технологии искусственного интеллекта для создания аудио- и видеосообщений с голосами родственников или сотрудников банков, используя записи из социальных сетей. Мошенники также применяли схемы с обналичиванием, убеждая жертв снимать деньги через банкоматы и передавать курьерам, что позволяло им полностью уходить от цифрового следа. Кроме того, распространилось вредоносное приложение NFC Gate, которое перехватывает сигнал бесконтактного чипа и передает его на другое устройство. С его помощью мошенники заставляли жертв вносить наличные на карты дропов в банкоматах под видом «безопасного счета».

Банки реагируют на угрозы комплексно. ВТБ, например, внедряет систему предупреждений о рисках через все каналы связи и использует биометрию для подтверждения операций.

На рынке также развиваются межбанковские инициативы. Т-Банк и Росбанк делают ставку на системы машинного обучения, которые анализируют поведенческие паттерны клиентов в реальном времени. Райффайзенбанк активно развивает сервисы добровольного самоограничения для клиентов.

Особое внимание участники рынка уделяют борьбе с дропами — счетами, которые контролируются преступниками. За 2,5 года ВТБ обнаружил почти 300 тыс. таких счетов и заблокировал свыше 4 млрд руб. Похожие программы по выявлению сетей дропперов действуют в Промсвязьбанке и Открытии.

Ключевым элементом борьбы с мошенничеством становится создание Государственной информационной системы «Антифрод», в которой активно участвуют ведущие банки. Система предназначена для оперативного обмена данными о подозрительных операциях между всеми участниками финансового рынка.

«Совместные усилия с участниками рынка и регуляторами значительно усложняют жизнь злоумышленникам, но они быстро адаптируются. Чтобы побеждать в этой борьбе, нужны превентивные меры: развитие передовых технологий, тесное межотраслевое сотрудничество и мощная законодательная поддержка», — отметил Дмитрий Саранцев.

Эксперты отмечают, что, хотя меры банков становятся эффективнее, эффективная комплексная защита требует повышения финансовой грамотности населения, а также координации между кредитными организациями и правоохранительными органами.