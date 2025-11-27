В Роспотребнадзоре сообщили рязанцам, как выбрать качественные сладости

Специалисты призывают выбирать только магазины, где есть необходимые условия для хранения: кондиционеры, проветриваемые склады и специальные холодильные витрины. Насторожить в составе должны: меланж, растительные сливки, эмульгаторы и загустители. Это признаки замены натуральных ингредиентов на искусственные.