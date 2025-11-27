В пятницу в Рязанской области пройдет дождь

В пятницу, 28 ноября, в регионе будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1, .+6°С, днём +3, +8°С.

В пятницу в Рязанской области пройдет дождь. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЦГМС.

