В Минобороны Турции заявили о готовности отправки войск на Украину

Отмечается, что Турция не исключает отправки своих военных на Украину после введения режима прекращения огня с целью обеспечения «безопасности и стабильности» региона. Вооруженные силы Турции готовы поддержать любую инициативу, которая обеспечит безопасность и стабильность.

В Минобороны Турции заявили о готовности отправки войск на Украину. Об этом пишет Газета.RU со ссылокй на телеканал TRT World.

