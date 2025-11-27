В Госдуме предложили увеличить штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте

Согласно законопроекту, штрафы за нарушения при капитальном ремонте для должностных лиц составят от 150 до 300 тысяч рублей, для ИП — от 150 до 200 тысяч, а для юрлиц — от 300 до 800 тысяч. За повторные нарушения штрафы предлагается увеличить до 250-300 тысяч рублей для должностных лиц, до 1-2 миллионов для ИП и до 2-3 миллионов для юридических лиц.

В Госдуме предложили увеличить штрафы для подрядчиков за нарушения при капитальном ремонте. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, штрафы за нарушения при капитальном ремонте для должностных лиц составят от 150 до 300 тысяч рублей, для ИП — от 150 до 200 тысяч, а для юрлиц — от 300 до 800 тысяч.

За повторные нарушения штрафы предлагается увеличить до 250-300 тысяч рублей для должностных лиц, до 1-2 миллионов для ИП и до 2-3 миллионов для юридических лиц.