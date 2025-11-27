Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
571
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
879
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 687
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 743
В Госдуме предложили увеличить штрафы для подрядчиков за нарушения при капремонте
В Госдуме предложили увеличить штрафы для подрядчиков за нарушения при капитальном ремонте. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно законопроекту, штрафы за нарушения при капитальном ремонте для должностных лиц составят от 150 до 300 тысяч рублей, для ИП — от 150 до 200 тысяч, а для юрлиц — от 300 до 800 тысяч.

За повторные нарушения штрафы предлагается увеличить до 250-300 тысяч рублей для должностных лиц, до 1-2 миллионов для ИП и до 2-3 миллионов для юридических лиц.