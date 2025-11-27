Ученые выяснили полезные свойства чая улун

Полифенолы могут смягчать нарушения памяти и поведения, вызванные длительным недосыпом. Кроме того, они обладают антиоксидантными свойствами — нейтрализуют свободные радикалы, которые могут повреждать клетки и ткани организма. Авторы отмечают, что полифенолы улуна действуют через ось «кишечник — микробиота — мозг», уменьшая воспаление и поддерживая нейрохимический баланс.

Ученые выяснили полезные свойства чая улун. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на журнал Food & Function.

