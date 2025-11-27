Рязань
Стали известны планы российских банков на 2026 год

Стали известны планы российских банков на 2026 год. Об этом сообщает ВТБ.

Банки на 2026 год заявляют планы, связанные с трансформацией розничного бизнеса, усилением цифровых сервисов и улучшением клиентского сервиса. Также ожидается рост спроса на кредиты в начале года и улучшение процентной маржи, а ключевой аспектом будет обновление требований по финансовой устойчивости банков с предоставлением соответствующих планов в Центробанк до середины года. Центральный банк РФ прогнозирует снижение инфляции до 4-5%, что создаст условия для снижения ключевой ставки и будет влиять на банковскую политику в 2026 году.

В 2026 году ВТБ запустит масштабную трансформацию розничного бизнеса с акцентом на персонализацию услуг, обновление онлайн-банка и партнерские проекты, заявила первый зампред банка Ольга Скоробогатова в преддверии 16-го инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что розница выйдет на слабоположительный финансовый результат при средней ключевой ставке 15%, с ростом чистой процентной маржи до 3% и комиссионных доходов на 23%.

Банки ожидают рост спроса на кредиты в первом квартале 2026 года, что связано с прогнозируемым смягчением денежно-кредитной политики. В то же время с 1 января 2026 года вступят в силу новые требования к планам восстановления финансовой устойчивости, которые системно значимые банки должны будут предоставить в Центробанк до 1 июля 2026 года.

Банк России прогнозирует инфляцию на уровне 4% и вводит новые требования к планам финансовой устойчивости с 1 января 2026 года. Сектору предстоит рост спроса на кредиты и цифровизация в соответствии с стратегией ЦБ на 2026-2028 годы. В Т-банке также ожидают снижение ставки ЦБ, роста внутреннего спроса и крепкие финансовые результаты.

Еще один тренд — региональное развития и интеграция крупных игроков. В этом году более 2 млн клиентов экс-РНКБ перешли в ВТБ, а осенью стартовала активная фаза интеграции Почта Банка.

Также банки готовятся к цифровому рублю с массовым внедрением в сентябре 2026 года, что потребует трансформации инфраструктуры и сервисов. Форумы розничного банкинга обсуждают стратегии роста прибыли через ИИ и партнерства с финтехом.