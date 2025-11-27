Собственника сельхозучастка в Рязанской области оштрафовали за нарушения

Собственника сельхозучастка в Рязанской области оштрафовали за нарушения. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

ООО «АГРОДЕЛО» принадлежит участок сельхозназначения площадью 90 га в Путятинском районе. Во время проверки сотрудники Россельхознадзора установили нарушения.

Юрлицу назначили штраф 200 000 рублей по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и части 2 статьи 8.8 КоАП РФ (использование участка не по назначению).

Также собственника обязали устранить нарушения. Однако он не сделал этого в срок.

Сотрудники Россельхознадзора завели дело об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Материалы направили мировому судье.

В октябре 2025 года ООО «АГРОДЕЛО» признали виновным и назначили штраф 50 тысяч рублей.