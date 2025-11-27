Рязанец накопил 56 штрафов на 100 тысяч рублей за нарушения ПДД

В ходе рейдов приставы обнаружили и сразу же арестовали автомобиль должника. За просрочку платежа начислили исполнительский сбор, сопоставимый по сумме с самими штрафами. После ареста автовладелец полностью погасил задолженность на сумму 96 750 рублей.