Рязанцев предупредили о сохранении угрозы БПЛА

Угроза БПЛА была объявлена на всей территории Рязанской области в 21:38 26 ноября. В 08:00 27 ноября жителей региона предупредили о сохранении опасности. Ранее над Рязанской областью сбили БПЛА.