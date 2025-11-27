Рязанцев предупредили о сохранении угрозы БПЛА
Угроза БПЛА была объявлена на всей территории Рязанской области в 21:38 26 ноября. В 08:00 27 ноября жителей региона предупредили о сохранении опасности. Ранее над Рязанской областью сбили БПЛА.
