Российских геймеров предложили штрафовать за использование читов

Российских геймеров предложили штрафовать за использование читов. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты Госдумы считают, что за использование запрещённого софта в киберспорте следует штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей. По их словам, это нужно для укрепления доверия к новой индустрии, привлечения инвесторов и расширения аудитории.

Любителей, играющих простые матчи, пока трогать не хотят, мера будет действовать только на турнирах. Авторы инициативы сравнивают использование читов с допингом в традиционном спорте.