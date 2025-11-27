Роспотребнадзор предупредил рязанцев о мошенниках, действующих от лица ведомства

Отмечается, что неизвестные звонят юрлицам и индивидуальным предпринимателям и предлагают купить различную нормативную литературу, брошюры, документы под предлогом дальнейшей «успешной проверки» этих организаций. В Роспотребнадзоре заявили, что от имени ведомства не могут поступать такие предложения. Рязанцев призвали быть бдительными.