Роспотребнадзор предупредил рязанцев о мошенниках, действующих от лица ведомства
Отмечается, что неизвестные звонят юрлицам и индивидуальным предпринимателям и предлагают купить различную нормативную литературу, брошюры, документы под предлогом дальнейшей «успешной проверки» этих организаций. В Роспотребнадзоре заявили, что от имени ведомства не могут поступать такие предложения. Рязанцев призвали быть бдительными.
Роспотребнадзор предупредил рязанцев о мошенниках, действующих от лица ведомства. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Отмечается, что неизвестные звонят юрлицам и индивидуальным предпринимателям и предлагают купить различную нормативную литературу, брошюры, документы под предлогом дальнейшей «успешной проверки» этих организаций.
В Роспотребнадзоре заявили, что от имени ведомства не могут поступать такие предложения.
Рязанцев призвали быть бдительными.