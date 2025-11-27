Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 27
Птн, 28
Сбт, 29
ЦБ USD 78.59 -0.37 27/11
ЦБ EUR 91.5 0.53 27/11
Нал. USD 79.55 / 79.35 27/11 17:15
Нал. EUR 92.25 / 93.00 27/11 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
4 часа назад
373
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
603
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
915
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 699
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Неудачная кража скутера в Рязани попала на видео
В среду, 26 ноября, в селе Дядьково, трое подростков пытались угнать скутер. Инцидент произошел на 2-м Бульварном проезде возле дома 9. В 4 утра трое несовершеннолетних заметили скутер, стоящий возле подъезда. На камерах видеонаблюдения можно заметить, как один из подростков пытался угнать транспорт. Отогнав скутер на пару метров, он заметил, что тот был заблокирован. После тщетной попытки «угонщики» расстроились и убежали.

В среду, 26 ноября, в Дядькове, трое пытались угнать скутер. Об этом пишет Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Инцидент произошел на 2-м Бульварном проезде возле дома № 9. В 4 утра трое заметили скутер, стоящий возле подъезда. На камерах видеонаблюдения можно заметить, как один из неизвестных пытался угнать транспорт. Отогнав скутер на пару метров, он заметил, что тот был заблокирован.

После неудачной попытки «угонщики» расстроились и убежали.