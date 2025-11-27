Неудачная кража скутера в Рязани попала на видео
В среду, 26 ноября, в селе Дядьково, трое подростков пытались угнать скутер. Инцидент произошел на 2-м Бульварном проезде возле дома 9. В 4 утра трое несовершеннолетних заметили скутер, стоящий возле подъезда. На камерах видеонаблюдения можно заметить, как один из подростков пытался угнать транспорт. Отогнав скутер на пару метров, он заметил, что тот был заблокирован. После тщетной попытки «угонщики» расстроились и убежали.
