Путин сообщил, когда на Украине прекратятся боевые действия

По его словам, это произойдет, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций. Вместе с тем, глава государства также отметил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, имел место список вопросов для обсуждения.