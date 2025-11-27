Путин сообщил, когда на Украине прекратятся боевые действия
По его словам, это произойдет, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций. Вместе с тем, глава государства также отметил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, имел место список вопросов для обсуждения.
Президент России Владимир Путин сообщил, когда на Украине прекратятся боевые действия. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, это произойдет, когда войска Киева уйдут с занимаемых позиций.
Вместе с тем, глава государства также отметил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, имел место список вопросов для обсуждения.