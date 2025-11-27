Приставы взыскали у рязанца более 877 тысяч рублей долга по алиментам

Судебный пристав установил, что на имя должника открыты расчетные счета. Позже выяснилось, что рязанцу принадлежит транспортное средство. На него впоследствии вынесли постановление о запрете на регистрацию, а владельцу ограничили спецправа, включая водительское удостоверение. Кроме этого, неплательщику временно ограничили выезд за пределы РФ. После этого должник перечислил большую часть суммы. Исполнительное производство завершится после полного выполнения рязанцем своих родительских обязательств.

Житель Рязани накопил долг по алиментам на сумму более 887 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Рязанской области.

