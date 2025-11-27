Рязань
Politico: ЕС может устроить кибернападения на Россию
По словам источника издания, в Брюсселе рассматривают возможность организации «ответного удара». Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью газете отметила, что Россия «постоянно проверяет границы допустимого». Браже призвала к активным ответным действиям.

Любые предпринятые ЕС меры должны быть такими, что ответственность за них можно правдоподобно отвергнуть, отмечает один из дипломатов евроблока.

«Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак… Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — говорится в сообщении, которое ссылается на чиновников ЕС.

Politico отмечает, что НАТО с осторожностью относится к «наступательным операциям». Источник издание подчеркнул, что сейчас стоит необходимость противодействия угрозам.