Politico: ЕС может устроить кибернападения на Россию

Европейские страны могут начать разработку плана ответных мер на «атаки» со стороны РФ. Об этом сообщает газета Politico. По словам источника издания, в Брюсселе рассматривают возможность организации «ответного удара». «Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак… Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — говорится в сообщении, которое ссылается на чиновников ЕС. Politico отмечает, что НАТО с осторожностью относится к «наступательным операциям». Источник издание подчеркнул, что сейчас стоит необходимость противодействия угрозам.

Европейские страны могут начать разработку плана ответных мер на «атаки» со стороны РФ. Об этом сообщает газета Politico.

По словам источника издания, в Брюсселе рассматривают возможность организации «ответного удара». Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью газете отметила, что Россия «постоянно проверяет границы допустимого». Браже призвала к активным ответным действиям.

Любые предпринятые ЕС меры должны быть такими, что ответственность за них можно правдоподобно отвергнуть, отмечает один из дипломатов евроблока.

«Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак… Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — говорится в сообщении, которое ссылается на чиновников ЕС.

Politico отмечает, что НАТО с осторожностью относится к «наступательным операциям». Источник издание подчеркнул, что сейчас стоит необходимость противодействия угрозам.