Politico: ЕС может устроить кибернападения на Россию

Европейские страны могут начать разработку плана ответных мер на «атаки» со стороны РФ. Об этом
По словам источника издания, в Брюсселе рассматривают возможность организации «ответного удара». Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью газете отметила, что Россия «постоянно проверяет границы допустимого». Браже призвала к активным ответным действиям.
Любые предпринятые ЕС меры должны быть такими, что ответственность за них можно правдоподобно отвергнуть, отмечает один из дипломатов евроблока.
«Идеи варьируются от совместных киберопераций против России и более оперативного и скоординированного приписывания гибридных атак… Москве до неожиданных военных учений под руководством НАТО», — говорится в сообщении, которое ссылается на чиновников ЕС.
Politico отмечает, что НАТО с осторожностью относится к «наступательным операциям». Источник издание подчеркнул, что сейчас стоит необходимость противодействия угрозам.