Павел Малков: «Народный контроль» проверил городскую детскую поликлинику № 3 в Рязани
Губернатор Павел Малков заявил, что «Народный контроль» проверил городскую детскую поликлинику № 3 в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Глава региона отметил, что команда «Единой России» приехала в поликлинику в Канищеве без предупреждения.

«Посмотрели территорию, прошли по кабинетам, пообщались с врачами и родителями. К проверке присоединились участники „ГЕРОИ62“ и активные жители. В поликлинике обслуживаются около 20 тысяч детей. Многие родители отмечают хорошую работу врачей, но само учреждение находится в тяжелом состоянии. Видно, что администрация не справляется с задачами по содержанию и развитию поликлиники. Все замечания нужно устранить в ближайшее время. Задача областному минздраву — принять организационные и кадровые решения, а также подготовить план развития учреждения, включая обновление здания и территории», — сказал Павел Малков.

По результатам проверки «Народным контролем» территории и состояния здания этой поликлиники отмечено, что есть навигация, в большинстве кабинетов стоят кондиционеры, работает вентиляция. В помещениях чисто, в коридорах достаточно мест для ожидания. Также отмечена внимательность и вежливость персонала. У входа висит расписание врачей. Есть буфет, аппарат с водой и закусками, гардероб и небольшой магазин игрушек.

Кроме того, команда «Народного контроля» выявила ряд недостатков. В частности, до поликлиники неудобно добираться людям: остановка далеко. Территория запущена: нет урн, мусор, асфальт и бордюры разбиты. Парковка для машин маленькая и всего четыре места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вход плохо освещен, мест для колясок мало. Много помещений требует ремонта, кабинет массажа — в ужасном состоянии. Работает только один лифт из двух.

Помимо того, туалеты не приспособлены для людей с ограниченными возможностями, также нет бумаги и мыла, сломан смеситель. Часть светильников на потолке неисправны, многие выключатели вырваны из стен. Санитайзер, установленный у входа, не работает. Также есть недочеты в вопросах безопасности: отсутствуют турникеты, рамки и нет охраны, на территории всего одна камера видеонаблюдения. Кроме того, требует обновления навигация. В здании нет аптеки и кулера с водой.

Губернатор подчеркнул, что «Народный контроль» продолжит работу.