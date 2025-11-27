На двух школах в Рязани появятся мемориальные доски в честь погибших на СВО

Депутаты рязанской городской думы на заседании 27 ноября одобрили установку двух мемориальных досок в честь выпускников школ, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Первая доска будет размещена на фасаде школы № 47 на улице Великанова, дом № 9 по инициативе образовательного учреждения. На ней увековечат память об Илье Михайловиче Ермакове — командире разведывательного взвода, гвардии старшем лейтенанте ВДВ, учившемся в школе с 2008 по 2014 год. За проявленное мужество и героизм он был посмертно удостоен ордена Мужества.

Вторая мемориальная доска появится на здании школы № 39 «Центр физико-математического образования» на Первомайском проспекте дом № 62, корпус 1 по обращению Рязанского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». На ней будет указано имя Олега Васильевича Шабанова — гвардии ефрейтора Вооруженных Сил РФ, выпускника школы (1993-1999 гг.), также посмертно награжденного орденом Мужества.

Установка досок будет произведена за счет инициаторов обращений. Решения думы вступают в силу со дня принятия.