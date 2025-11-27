Мошенники придумали новую схему обмана россиян в Telegram

Мошенники придумали новую схему обмана россиян в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, аферисты крадут деньги россиян в Telegram под предлогом покупки дешевой икры и рыбы.

Отмечается, что схема разработана перед новогодними праздниками, создано более 30 Telegram-каналов, через которые предлагают пользователям приобрести икру и морепродукты от производителей Дальнего Востока и севера России по низким ценам.

Чтобы привлечь жертв, мошенники используют районные, домовые и дачные чаты, рекламу в легитимных Telegram-каналах, маскируются под официальных поставщиков и рыбные магазины.

Оформление «заказа» происходит в личных сообщениях, где фейковый менеджер уточняет, что перевести деньги нужно по номеру телефона или на карту.