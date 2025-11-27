Еще в шести населенных пунктах Рязанской области появились вышки связи

Мобильная связь теперь будет устойчивее в селе Чермные и деревне Заулки (Кадомский район), в селе Троица (Кораблинский округ), в селе Шевали-Майданы (Сасовский округ), в селе Новики и деревне Желобова Слобода (Спасский район).