Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщает региональное МЧС.

Согласно прогнозу, в ближайший час с сохранением до конца суток 27 ноября на территории Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 м.

Помимо этого, в регионе ожидается гололед, на дорогах местами гололедица.