Директора рязанской управкомпании привлекли к административной ответственности

Основанием для наказания стало ненадлежащее оказание услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах № 7 корп. 1 и № 9 корп. 1 по улице Весенняя г. Рязани стало основанием для привлечения директора ООО «ТРБС» к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. В зданиях нашли повреждения трубопроводов общедомовых систем водоотведения, расположенных в подвальных помещениях. Директору ООО «ТРБС"назначено административное наказание в виде предупреждения.