Депутаты рязгордумы присоединились к акции «Коробка храбрости»

Депутаты рязанской городской думы приняли участие во Всероссийской акции «Коробка храбрости». Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.
Среди первых подарков для юных пациентов — игрушки, канцелярские принадлежности, книги, раскраски, игровые наборы.
Идея социального проекта направлена на то, чтобы каждый маленький пациент, находящийся на длительном лечении в больнице и перенесший болезненную процедуру, мог выбрать из такой коробки награду за мужество — любую понравившуюся игрушку.
Глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова поблагодарила всех, кто поддерживает этот проект.
«Вместе мы помогаем ребятам побороть страх, отвлечься от боли и дискомфорта, которые они испытывают на пути к выздоровлению», — отметила она.
Рязанцам напомнили, что сбор игрушек продлится до 2 декабря. Все подарки передадут в медучреждения региона и детям, проживающим на новых территориях.