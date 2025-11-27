Депутаты рязгордумы присоединились к акции «Коробка храбрости»

Среди первых подарков для юных пациентов — игрушки, канцелярские принадлежности, книги, раскраски, игровые наборы. Глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова поблагодарила всех, кто поддерживает этот проект. «Вместе мы помогаем ребятам побороть страх, отвлечься от боли и дискомфорта, которые они испытывают на пути к выздоровлению», — отметила она. Рязанцам напомнили, что сбор игрушек продлится до 2 декабря. Все подарки передадут в медучреждения региона и детям, проживающим на новых территориях.

Депутаты рязанской городской думы приняли участие во Всероссийской акции «Коробка храбрости». Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

Среди первых подарков для юных пациентов — игрушки, канцелярские принадлежности, книги, раскраски, игровые наборы.

Идея социального проекта направлена на то, чтобы каждый маленький пациент, находящийся на длительном лечении в больнице и перенесший болезненную процедуру, мог выбрать из такой коробки награду за мужество — любую понравившуюся игрушку.

Глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова поблагодарила всех, кто поддерживает этот проект.

«Вместе мы помогаем ребятам побороть страх, отвлечься от боли и дискомфорта, которые они испытывают на пути к выздоровлению», — отметила она.

Рязанцам напомнили, что сбор игрушек продлится до 2 декабря. Все подарки передадут в медучреждения региона и детям, проживающим на новых территориях.