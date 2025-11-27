Baza: у россиянина отобрали права за госномер без флага РФ

В Королеве местного жителя лишили прав из-за номерного знака, на котором отсутствовал флаг РФ. В ходе разбирательств полицейские обнаружили, что символы не совпадают по всем параметрам: в номере отличалась толщина линий и высота букв. Полицейские отправили номер машины на экспертизу. В ходе разбирательств выяснилось, что буквы были больше положенного на 3 мм (61 мм вместо 58 мм), цифры достигали до 79-80 мм (вместо 76 мм), а толщина линий — до 14 мм. Суд постановил лишить водителя прав на полгода.

В Королеве местного жителя лишили прав из-за номерного знака, на котором отсутствовал флаг РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники ГАИ остановили владельца Infiniti QX56 на Тарасовской улице. Номера у автомобиля оказались подозрительными: на них отсутствовал флаг РФ, а буквы и цифры были оформлены не по ГОСТу. В ходе разбирательств полицейские обнаружили, что символы не совпадают по всем параметрам: в номере отличалась толщина линий и высота букв.

Как пояснил водитель, госномера он сделал «в организации возле ГАИ», но документов на них он не получал.

Полицейские отправили номер машины на экспертизу. В ходе разбирательств выяснилось, что буквы были больше положенного на 3 мм (61 мм вместо 58 мм), цифры достигали до 79-80 мм (вместо 76 мм), а толщина линий — до 14 мм.

Суд постановил лишить водителя прав на полгода.

Напомним, с 1 января 2025 года вступил в силу закон, обязывающий автовладельцев оформлять на госномерах триколор. Штраф за отсутствие флага РФ составляет 500 рублей.