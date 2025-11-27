Банки превратят приложения в суперсервисы

Банковские приложения эволюционируют от утилитарных инструментов для платежей и переводов в многофункциональные платформы. На смену базовому функционалу приходят сложные экосистемы, объединяющие финансовые и нефинансовые услуги с акцентом на персонализацию и безопасность.

В начале 2026 года ВТБ планирует полномасштабный перезапуск своего онлайн-банка — и мобильного приложения, и веб-версии. Об этом сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков в преддверии 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!».

Перезапуск запланированный на первый квартал 2026 года, затронет ключевой функционал, пользовательские сценарии и дизайн. Несмотря на то что ВТБ Онлайн уже предлагает клиентам инвестиции, страхование и туры, после обновления сервис будет расширен. В банке анонсируют внедрение решений для инвестиционной аналитики, финансового планирования, управления подписками и усиления безопасности операций.

Эта тенденция характерна не только для ВТБ, но и для других крупных банков России. Например, Т-Банк развивает свое приложение как многофункциональную платформу, где пользователи, помимо стандартных операций, могут заказывать еду, бронировать билеты, получать телемедицинские консультации и управлять умным домом. Ключевыми элементами стратегии стали персонализация предложений и интеграция чат-ботов с голосовыми помощниками.

Альфа-Банк делает ставку на модель «открытого банка», представляя себя как API-платформу. Этот подход позволяет партнерам встраивать банковские сервисы напрямую в свои приложения и сайты, давая клиентам возможность совершать операции, не переходя в специализированное банковское приложение. Дополнительно банк активно развивает биометрию, автоматизацию и инструменты финпланирования.

Россельхозбанк, в свою очередь, фокусируется на цифровизации нишевого сегмента, интегрируя в приложение сервисы для аграриев. Платформа предлагает фермерам инструменты для анализа рынка сельхозпродукции и управления финансами, с особым вниманием к безопасности и удобству интерфейса для пользователей из сельской местности.

Как отметил Алексей Курзяков, стратегия крупных банков смещается в сторону развития экосистемы услуг вокруг основных банковских продуктов. ВТБ, в частности, работает над созданием «универсального приложения» — платформы, которая будет агрегировать предложения ведущих сервисов и технологических партнеров, концентрируясь на передовых финансовых решениях и кроссплатформенной доступности.